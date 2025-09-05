https://ria.ru/20250905/vef-2039993317.html

Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ-2025

Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ-2025 - РИА Новости, 05.09.2025

Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ-2025

Около 7,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Около 7,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."По поводу самого форума. Приняли участие 7 тысяч 300 человек, в том числе 1418 представителей средств массовой информации. Четырнадцать было дипломатического корпуса", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

