https://ria.ru/20250905/vef-2039864905.html

Премьер Монголии отметил важность ВЭФ для диалога в АТР

Премьер Монголии отметил важность ВЭФ для диалога в АТР - РИА Новости, 05.09.2025

Премьер Монголии отметил важность ВЭФ для диалога в АТР

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что регулярное проведение ВЭФ и обсуждения на его площадке важных... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:30:00+03:00

2025-09-05T08:30:00+03:00

2025-09-05T08:42:00+03:00

вэф-2025

монголия

атр

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866926_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_b3bc5a9d9e795ecdc7938b189f4bf822.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что регулярное проведение ВЭФ и обсуждения на его площадке важных вопросов развития в различных сферах делают его важным механизмом диалога в АТР."Регулярное проведение Восточно-экономического форума и обсуждения на его площадке важных вопросов в развитии международной и региональной экономики и инвестиций, инфраструктуры, энергетики и окружающей среды имеют большое значение для формирования будущих направлений развития стран, что делает форум важным механизмом диалога в Азиатско-тихоокеанском регионе. И этот форум и в дальнейшем будет авторитетной площадкой для проведения дискуссий", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/vef-2039864151.html

монголия

атр

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, монголия, атр, владивосток