Премьер Монголии отметил важность ВЭФ для диалога в АТР
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что регулярное проведение ВЭФ и обсуждения на его площадке важных вопросов развития в различных сферах делают его важным механизмом диалога в АТР.
"Регулярное проведение Восточно-экономического форума и обсуждения на его площадке важных вопросов в развитии международной и региональной экономики и инвестиций, инфраструктуры, энергетики и окружающей среды имеют большое значение для формирования будущих направлений развития стран, что делает форум важным механизмом диалога в Азиатско-тихоокеанском регионе. И этот форум и в дальнейшем будет авторитетной площадкой для проведения дискуссий", - подчеркнул он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.