ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

https://ria.ru/20250905/valyuta-2039964468.html

ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:35:00+03:00

2025-09-05T12:35:00+03:00

2025-09-05T12:46:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор."Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - говорится в сообщении.Отмечается, что остальные средства по-прежнему можно будет получить в рублях. Подчеркивается, что выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, а средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.Кроме того, для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.Также сообщается, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но при этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.А юридическим лицам - нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет."Юридические лица - резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации", - добавляется в сообщении.

сша

Новости

