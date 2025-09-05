Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты - РИА Новости, 05.09.2025
12:35 05.09.2025 (обновлено: 12:46 05.09.2025)
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сша
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор."Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - говорится в сообщении.Отмечается, что остальные средства по-прежнему можно будет получить в рублях. Подчеркивается, что выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, а средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.Кроме того, для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.Также сообщается, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но при этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.А юридическим лицам - нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет."Юридические лица - резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
экономика, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные средства по-прежнему можно будет получить в рублях. Подчеркивается, что выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, а средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Кроме того, для банков сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Также сообщается, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, но при этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.
А юридическим лицам - нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет.
"Юридические лица - резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
