Песков прокомментировал планы Европы превратить Украину в "стального ежа"
Песков заявил, что европейцы ударились в идеи милитаризма по теме Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ВЭФ, говоря о планах Европы превратить Украину в "стального ежа", отметил, что европейцы ударились в идеи милитаризма.
"Что мы имеем сейчас де-факто? Де-факто мы имеем президента (США Дональда - ред.) Трампа, который тратит изрядные усилия с тем, чтобы способствовать украинскому урегулированию. И видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в "стального ежа", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.