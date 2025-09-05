https://ria.ru/20250905/ukraina-2039822146.html

Песков прокомментировал планы Европы превратить Украину в "стального ежа"

Песков прокомментировал планы Европы превратить Украину в "стального ежа"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях ВЭФ, говоря о планах Европы превратить Украину в "стального ежа", отметил, что европейцы ударились в идеи милитаризма."Что мы имеем сейчас де-факто? Де-факто мы имеем президента (США Дональда - ред.) Трампа, который тратит изрядные усилия с тем, чтобы способствовать украинскому урегулированию. И видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в "стального ежа", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

