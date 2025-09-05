https://ria.ru/20250905/ukraina-2039822028.html
Европа мешает урегулированию на Украине, заявил Песков
Европа мешает урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Европа мешает урегулированию на Украине, заявил Песков
Европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:25:00+03:00
2025-09-05T06:25:00+03:00
2025-09-05T06:38:00+03:00
в мире
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/tramp-2039822249.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа
Европа мешает урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков заявил, что европейцы мешают урегулированию на Украине, а не способствуют