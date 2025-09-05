Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
08:27 05.09.2025
Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.

"У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке, на 900 лет", - сказал Путин.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
Путин о запасах угля на Дальнем Востоке
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, заявил Путин. Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, подчеркнул президент.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке, на 900 лет", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
