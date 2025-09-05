https://ria.ru/20250905/ugol-2039863478.html

Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:27:00+03:00

2025-09-05T08:27:00+03:00

2025-09-05T08:36:00+03:00

дальний восток

владимир путин

экономика

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be662e08aca042593dcacf9f175fe281.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке, на 900 лет", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039863088.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запасах угля на Дальнем Востоке Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, заявил Путин. Чтобы эффективно применять эти запасы, нужны современные технологии, подчеркнул президент. 2025-09-05T08:27 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, владимир путин, экономика, вэф-2025