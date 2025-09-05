https://ria.ru/20250905/tsentr-2040054217.html

Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году

Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году - РИА Новости, 05.09.2025

Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году

Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:10:00+03:00

2025-09-05T17:10:00+03:00

2025-09-05T17:10:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году, сообщает правительство региона. Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения рассматривались в пятницу на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО. В обсуждении принял участие глава региона Юрий Слюсарь. Основной темой заседания стал вопрос реализации в регионах округа нацпроектов в здравоохранении и образовании. Особое внимание участники заседания уделили решению вопросов дефицита кадров в больницах. Как отметил Устинов, несмотря на прилагаемые усилия, эта проблема остается одной из наиболее острых в здравоохранении. Нагрузка на медработников увеличивается, а зарплата в отрасли остается относительно небольшой. В Ростовской области федеральный проект "Медицинские кадры" помогает снять остроту проблемы. В 2025 году 117 ординаторов из Ростовского медуниверситета трудоустроены на ставки врачей-стажёров, среднее медобразование получают 166 студентов-целевиков. В отдаленные территории направляются мобильные бригады медработников по вахтовому методу, более 100 медиков получили господдержку для улучшения жилищных условий. "С 1 января 2026 года на Дону начнёт работать региональный кадровый центр здравоохранения, который будет заниматься изменением нормативной базы, внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников", - говорится в сообщении. Как отметил ранее глава региона, пока врачей, особенно узких специалистов, не хватает, в качестве временной и оперативной меры в области продолжит работать "поезд здоровья". "Мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жильё для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей", - сказал Слюсарь. Данная программа компенсирует до 90% стоимости квартиры или дома. С конца прошлого года врачи и фельдшеры скорой, которые работают в специализированных БСМП, получают доплаты. Врачи - по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей. С 2025 года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям скорых.

https://ria.ru/20250904/strategiya-2039725912.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий слюсарь , ростовская область