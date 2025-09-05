Рейтинг@Mail.ru
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:10 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/tsentr-2040054217.html
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году - РИА Новости, 05.09.2025
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:10:00+03:00
2025-09-05T17:10:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году, сообщает правительство региона. Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения рассматривались в пятницу на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО. В обсуждении принял участие глава региона Юрий Слюсарь. Основной темой заседания стал вопрос реализации в регионах округа нацпроектов в здравоохранении и образовании. Особое внимание участники заседания уделили решению вопросов дефицита кадров в больницах. Как отметил Устинов, несмотря на прилагаемые усилия, эта проблема остается одной из наиболее острых в здравоохранении. Нагрузка на медработников увеличивается, а зарплата в отрасли остается относительно небольшой. В Ростовской области федеральный проект "Медицинские кадры" помогает снять остроту проблемы. В 2025 году 117 ординаторов из Ростовского медуниверситета трудоустроены на ставки врачей-стажёров, среднее медобразование получают 166 студентов-целевиков. В отдаленные территории направляются мобильные бригады медработников по вахтовому методу, более 100 медиков получили господдержку для улучшения жилищных условий. "С 1 января 2026 года на Дону начнёт работать региональный кадровый центр здравоохранения, который будет заниматься изменением нормативной базы, внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников", - говорится в сообщении. Как отметил ранее глава региона, пока врачей, особенно узких специалистов, не хватает, в качестве временной и оперативной меры в области продолжит работать "поезд здоровья". "Мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жильё для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей", - сказал Слюсарь. Данная программа компенсирует до 90% стоимости квартиры или дома. С конца прошлого года врачи и фельдшеры скорой, которые работают в специализированных БСМП, получают доплаты. Врачи - по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей. С 2025 года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям скорых.
https://ria.ru/20250904/strategiya-2039725912.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_1a9adf3feabc41e34beabd0ba7f5d672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий слюсарь , ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Ростовская область
Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростове в 2026 году

Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Кадровый центр здравоохранения начнет работу в Ростовской области в 2026 году, сообщает правительство региона.
Вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения рассматривались в пятницу на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО. В обсуждении принял участие глава региона Юрий Слюсарь.
Основной темой заседания стал вопрос реализации в регионах округа нацпроектов в здравоохранении и образовании. Особое внимание участники заседания уделили решению вопросов дефицита кадров в больницах. Как отметил Устинов, несмотря на прилагаемые усилия, эта проблема остается одной из наиболее острых в здравоохранении. Нагрузка на медработников увеличивается, а зарплата в отрасли остается относительно небольшой.
В Ростовской области федеральный проект "Медицинские кадры" помогает снять остроту проблемы. В 2025 году 117 ординаторов из Ростовского медуниверситета трудоустроены на ставки врачей-стажёров, среднее медобразование получают 166 студентов-целевиков. В отдаленные территории направляются мобильные бригады медработников по вахтовому методу, более 100 медиков получили господдержку для улучшения жилищных условий.
"С 1 января 2026 года на Дону начнёт работать региональный кадровый центр здравоохранения, который будет заниматься изменением нормативной базы, внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников", - говорится в сообщении.
Как отметил ранее глава региона, пока врачей, особенно узких специалистов, не хватает, в качестве временной и оперативной меры в области продолжит работать "поезд здоровья". "Мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жильё для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей", - сказал Слюсарь.
Данная программа компенсирует до 90% стоимости квартиры или дома. С конца прошлого года врачи и фельдшеры скорой, которые работают в специализированных БСМП, получают доплаты. Врачи - по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей. С 2025 года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям скорых.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Новую градостроительную политику обсудили в Ростовской области
4 сентября, 17:21
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала