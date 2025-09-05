ЦАХАЛ заявила о планах прицельно атаковать объекты радикалов в Газе
ЦАХАЛ: Израиль намерен в ближайшие дни атаковать объекты радикалов в городе Газа
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшие дни прицельно атаковать объекты и сооружения палестинских радикалов в городе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"В ближайшие дни ЦАХАЛ нанесет удары по объектам, которые были преобразованы в террористическую инфраструктуру в городе Газа: камеры, наблюдательные командные центры, снайперские и противотанковые огневые позиции, комплексы управления и контроля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в связи с расширением военной операции в городе Газа радикалы установили в некоторых зданиях камеры наблюдения, оборудовали снайперские позиции и наблюдательные пункты. Кроме того, боевики установили множество взрывных устройств для дистанционного подрыва, которые планировали активировать при приближении израильских войск.
В сообщении уточняется, что были приняты шаги для минимизации риска причинения вреда гражданским лицам.
Ранее в пятницу силы ЦАХАЛ призвали к эвакуации многоэтажного здания в городе Газа перед нанесением удара. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в Газе будут только усиливаться, пока палестинское движение ХАМАС не примет условия Израиля для завершения войны, включая освобождение всех заложников и разоружение.
В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции. -0-