https://ria.ru/20250905/tsahal-2040009706.html

ЦАХАЛ заявила о планах прицельно атаковать объекты радикалов в Газе

ЦАХАЛ заявила о планах прицельно атаковать объекты радикалов в Газе - РИА Новости, 05.09.2025

ЦАХАЛ заявила о планах прицельно атаковать объекты радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшие дни прицельно атаковать объекты и сооружения палестинских радикалов в городе Газа, сообщила в пятницу... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:38:00+03:00

2025-09-05T14:38:00+03:00

2025-09-05T14:38:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшие дни прицельно атаковать объекты и сооружения палестинских радикалов в городе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "В ближайшие дни ЦАХАЛ нанесет удары по объектам, которые были преобразованы в террористическую инфраструктуру в городе Газа: камеры, наблюдательные командные центры, снайперские и противотанковые огневые позиции, комплексы управления и контроля", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в связи с расширением военной операции в городе Газа радикалы установили в некоторых зданиях камеры наблюдения, оборудовали снайперские позиции и наблюдательные пункты. Кроме того, боевики установили множество взрывных устройств для дистанционного подрыва, которые планировали активировать при приближении израильских войск. В сообщении уточняется, что были приняты шаги для минимизации риска причинения вреда гражданским лицам. Ранее в пятницу силы ЦАХАЛ призвали к эвакуации многоэтажного здания в городе Газа перед нанесением удара. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в Газе будут только усиливаться, пока палестинское движение ХАМАС не примет условия Израиля для завершения войны, включая освобождение всех заложников и разоружение. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции. -0-

https://ria.ru/20250904/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250905/izrail-2040002809.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году