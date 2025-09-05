https://ria.ru/20250905/tramp-2039822249.html

Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Де-факто мы имеем президента Трампа, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

