https://ria.ru/20250905/tramp-2039822249.html
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:26:00+03:00
2025-09-05T06:26:00+03:00
2025-09-05T06:32:00+03:00
украина
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Де-факто мы имеем президента Трампа, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039822146.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Песков: Трамп тратит изрядные усилия для урегулирования на Украине