Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 05.09.2025 (обновлено: 06:32 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/tramp-2039822249.html
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:26:00+03:00
2025-09-05T06:32:00+03:00
украина
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Де-факто мы имеем президента Трампа, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/ukraina-2039822146.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков отметил усилия Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Трамп тратит изрядные усилия для урегулирования на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп тратит изрядные усилия, чтобы способствовать урегулированию на Украине, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Де-факто мы имеем президента Трампа, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков прокомментировал планы Европы превратить Украину в "стального ежа"
06:26
 
УкраинаСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала