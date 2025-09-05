Рейтинг@Mail.ru
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу - РИА Новости, 05.09.2025
04:50 05.09.2025 (обновлено: 05:00 05.09.2025)
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу - РИА Новости, 05.09.2025
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу
Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает "заявление" из Овального кабинета в 23.00 мск, при этом тема его выступления указана не была, сообщил Белый дом
в мире
министерство обороны сша
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает "заявление" из Овального кабинета в 23.00 мск, при этом тема его выступления указана не была, сообщил Белый дом на фоне сообщений о планах переименовать Пентагон."16.00 (по времени Вашингтона, 23.00 мск - ред.) президент сделает заявление в Овальном кабинете", - говорится в расписании.При этом начнет свой день Трамп с брифинга разведки, затем в полдень вручит грамоты иностранным послам, в 14.00 (21.00 мск) подпишет указы, тематика которых не указана. После объявления он проведет ужин в саду роз Белого дома в 19.00 (2.00 мск субботы). отмечается в расписании.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Пентагона в "министерство войны".
сша
в мире, министерство обороны сша, сша, дональд трамп
В мире, Министерство обороны США, США, Дональд Трамп
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу

Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу в 23.00 мск

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает "заявление" из Овального кабинета в 23.00 мск, при этом тема его выступления указана не была, сообщил Белый дом на фоне сообщений о планах переименовать Пентагон.
"16.00 (по времени Вашингтона, 23.00 мск - ред.) президент сделает заявление в Овальном кабинете", - говорится в расписании.
При этом начнет свой день Трамп с брифинга разведки, затем в полдень вручит грамоты иностранным послам, в 14.00 (21.00 мск) подпишет указы, тематика которых не указана. После объявления он проведет ужин в саду роз Белого дома в 19.00 (2.00 мск субботы). отмечается в расписании.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Пентагона в "министерство войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Трамп анонсировал разговор с Путиным
В миреМинистерство обороны СШАСШАДональд Трамп
 
 
