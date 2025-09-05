https://ria.ru/20250905/tramp-2039813415.html

Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу

Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу - РИА Новости, 05.09.2025

Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу

Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает "заявление" из Овального кабинета в 23.00 мск, при этом тема его выступления указана не была, сообщил Белый дом на РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T04:50:00+03:00

2025-09-05T04:50:00+03:00

2025-09-05T05:00:00+03:00

в мире

министерство обороны сша

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает "заявление" из Овального кабинета в 23.00 мск, при этом тема его выступления указана не была, сообщил Белый дом на фоне сообщений о планах переименовать Пентагон."16.00 (по времени Вашингтона, 23.00 мск - ред.) президент сделает заявление в Овальном кабинете", - говорится в расписании.При этом начнет свой день Трамп с брифинга разведки, затем в полдень вручит грамоты иностранным послам, в 14.00 (21.00 мск) подпишет указы, тематика которых не указана. После объявления он проведет ужин в саду роз Белого дома в 19.00 (2.00 мск субботы). отмечается в расписании.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Пентагона в "министерство войны".

https://ria.ru/20250905/tramp-2039808858.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, сша, дональд трамп