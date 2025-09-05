https://ria.ru/20250905/tekhnologii-2039835546.html

Путин призвал внедрять передовые технологии обогащения руды

Путин призвал внедрять передовые технологии обогащения руды - РИА Новости, 05.09.2025

Путин призвал внедрять передовые технологии обогащения руды

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:25:00+03:00

2025-09-05T07:25:00+03:00

2025-09-05T08:01:00+03:00

экономика

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в России.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039836892.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, вэф-2025