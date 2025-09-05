Рейтинг@Mail.ru
07:25 05.09.2025 (обновлено: 08:01 05.09.2025)
Путин призвал внедрять передовые технологии обогащения руды
экономика
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в России.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
экономика, владимир путин, вэф-2025
Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в России.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Портовые мощности на Дальнем Востоке фактически удвоились, заявил Путин
ЭкономикаВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
