Тарасова заявила, что не планирует скрываться
16:41 05.09.2025 (обновлено: 17:00 05.09.2025)
Тарасова заявила, что не планирует скрываться
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости."Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.
Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
