https://ria.ru/20250905/tarasova-2040045440.html

Тарасова заявила, что не планирует скрываться

Тарасова заявила, что не планирует скрываться - РИА Новости, 05.09.2025

Тарасова заявила, что не планирует скрываться

Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:41:00+03:00

2025-09-05T16:41:00+03:00

2025-09-05T17:00:00+03:00

аглая тарасова

происшествия

россия

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_24b368eb5ba4cd67d4c94421f4af7c25.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости."Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аглая тарасова, происшествия, россия, домодедово (аэропорт)