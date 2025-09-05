Тарасова заявила, что не планирует скрываться
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. 5 сентября 2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которое предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, заявила в суде, что сдала загранпаспорта следствию и не планирует скрываться, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", - заявила Тарасова, которая просит в суде избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста.
Источник в правоохранительных органах в пятницу сообщил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.