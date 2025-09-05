https://ria.ru/20250905/tarasova-2040044903.html

Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах ранее объявил РИА Новости, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста."Настоящее уголовное дело возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении обвиняемой Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ)", - заявила следователь на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста.

