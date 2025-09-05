https://ria.ru/20250905/tarasova-2040044903.html
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.09.2025
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:39:00+03:00
2025-09-05T16:39:00+03:00
2025-09-05T17:02:00+03:00
аглая тарасова
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039969576_0:102:3282:1948_1920x0_80_0_0_d4f5f16658a52ad13935f3494de27dec.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах ранее объявил РИА Новости, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста."Настоящее уголовное дело возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении обвиняемой Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ)", - заявила следователь на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста.
https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039969576_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_b86394bf84575a82161245e0c9e53fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аглая тарасова, происшествия, россия
Аглая Тарасова, Происшествия, Россия
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков