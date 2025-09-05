Рейтинг@Mail.ru
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
16:39 05.09.2025 (обновлено: 17:02 05.09.2025)
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.09.2025
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:39:00+03:00
2025-09-05T17:02:00+03:00
аглая тарасова
происшествия
россия
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах ранее объявил РИА Новости, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста."Настоящее уголовное дело возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении обвиняемой Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ)", - заявила следователь на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста.
россия
аглая тарасова, происшествия, россия
Аглая Тарасова, Происшествия, Россия
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Источник в правоохранительных органах ранее объявил РИА Новости, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста.
"Настоящее уголовное дело возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении обвиняемой Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ)", - заявила следователь на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста.
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Аглая ТарасоваПроисшествияРоссия
 
 
