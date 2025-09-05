https://ria.ru/20250905/tarasova-2040030735.html

Аглаю Тарасову проверят на наркотики в крови

Актрисе Аглае Тарасовой проведут экспертизу на наличие в крови запрещенных веществ, также будет проверено устройство, заявила адвокат Катерина Шубнова. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой проведут экспертизу на наличие в крови запрещенных веществ, также будет проверено устройство, заявила адвокат Катерина Шубнова. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. "У нее возьмут все анализы и будет проведена экспертиза непосредственно этого устройства, где, возможно, есть наркотическое средство. Только экспертиза может определить, действительно ли там был наркотик или нет", - сказала она РИА Новости. Она отметила, что, если экспертиза устройства, где, возможно, есть наркотическое вещество, покажет его отсутствие, то дело будет прекращено.

