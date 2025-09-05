https://ria.ru/20250905/svo-2039958475.html

ВСУ за неделю потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 05.09.2025

ВСУ за неделю потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 450 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 70 автомобилей, семь артиллерийских... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 450 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 70 автомобилей, семь артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и полка нацгвардии. Противник потерял более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

