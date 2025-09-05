https://ria.ru/20250905/stroitelstvo-2039995519.html

В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае

В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.09.2025

В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае

В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:03:00+03:00

2025-09-05T14:03:00+03:00

2025-09-05T14:52:00+03:00

хабаровский край

вэф-2025

хабаровский край

дмитрий демешин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040015061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23700d7098c55cec1bd2fa866ad03c74.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "С давним и надёжным партнёром Хабаровского края - ВЭБ.РФ - подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве... В наших совместных планах - строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити", создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир", туристического объекта "Парк Дружбы народов на острове Большой Уссурийский", третий этап развития ГЛК "Холдоми", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как отметил председатель корпорации Игорь Шувалов, крупные проекты обеспечивают Хабаровскому краю не только рост промышленного производства, но и новые рабочие места. "И я в этом с ним солидарен: главное - эффект, который увидят и почувствуют жители края... Считаю, подписание сегодняшнего соглашения о сотрудничестве - это старт стратегического партнёрства, которое открывает для нашего Хабаровского края новые возможности масштабного, качественного развития", - добавил губернатор. Как сообщает правительство региона, стороны имеют опыт эффективного взаимодействия при реализации инвестпроектов. При поддержке ВЭБ.РФ в крае уже завершены проекты: строительство I и II этапов пассажирского терминала хабаровского аэропорта, строительство центра переработки рудного сырья с месторождений Дальнего Востока и Арктики (ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"). В настоящее время совместно с ВЭБ.РФ на территории региона реализуются проекты по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Малмыжское", строительству угольного терминала в поселке Ванино. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, хабаровский край, дмитрий демешин