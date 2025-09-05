Рейтинг@Mail.ru
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
14:03 05.09.2025 (обновлено: 14:52 05.09.2025)
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.09.2025
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае
В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 05.09.2025
хабаровский край
вэф-2025
хабаровский край
дмитрий демешин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "С давним и надёжным партнёром Хабаровского края - ВЭБ.РФ - подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве... В наших совместных планах - строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити", создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир", туристического объекта "Парк Дружбы народов на острове Большой Уссурийский", третий этап развития ГЛК "Холдоми", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как отметил председатель корпорации Игорь Шувалов, крупные проекты обеспечивают Хабаровскому краю не только рост промышленного производства, но и новые рабочие места. "И я в этом с ним солидарен: главное - эффект, который увидят и почувствуют жители края... Считаю, подписание сегодняшнего соглашения о сотрудничестве - это старт стратегического партнёрства, которое открывает для нашего Хабаровского края новые возможности масштабного, качественного развития", - добавил губернатор. Как сообщает правительство региона, стороны имеют опыт эффективного взаимодействия при реализации инвестпроектов. При поддержке ВЭБ.РФ в крае уже завершены проекты: строительство I и II этапов пассажирского терминала хабаровского аэропорта, строительство центра переработки рудного сырья с месторождений Дальнего Востока и Арктики (ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"). В настоящее время совместно с ВЭБ.РФ на территории региона реализуются проекты по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Малмыжское", строительству угольного терминала в поселке Ванино. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
вэф-2025, хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, ВЭФ-2025, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае

В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае

Подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме
Подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В строительство крупных объектов вложится корпорация ВЭБ.РФ в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"С давним и надёжным партнёром Хабаровского края - ВЭБ.РФ - подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве... В наших совместных планах - строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити", создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир", туристического объекта "Парк Дружбы народов на острове Большой Уссурийский", третий этап развития ГЛК "Холдоми", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как отметил председатель корпорации Игорь Шувалов, крупные проекты обеспечивают Хабаровскому краю не только рост промышленного производства, но и новые рабочие места.
"И я в этом с ним солидарен: главное - эффект, который увидят и почувствуют жители края... Считаю, подписание сегодняшнего соглашения о сотрудничестве - это старт стратегического партнёрства, которое открывает для нашего Хабаровского края новые возможности масштабного, качественного развития", - добавил губернатор.
Как сообщает правительство региона, стороны имеют опыт эффективного взаимодействия при реализации инвестпроектов. При поддержке ВЭБ.РФ в крае уже завершены проекты: строительство I и II этапов пассажирского терминала хабаровского аэропорта, строительство центра переработки рудного сырья с месторождений Дальнего Востока и Арктики (ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"). В настоящее время совместно с ВЭБ.РФ на территории региона реализуются проекты по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Малмыжское", строительству угольного терминала в поселке Ванино.
Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Хабаровский крайВЭФ-2025Хабаровский крайДмитрий Демешин
 
 
