Глава Якутии: территорию пролета стерхов могут включить в список ЮНЕСКО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Якутия и Китай предлагают внести в список объектов природного наследия ЮНЕСКО всю территорию пролета стерхов восточной популяции, это предложение могут поддержать уже в 2026 году, сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на полях ВЭФ-2025. Якутия на ВЭФ-2025 представила международный проект по сохранению краснокнижных стерхов. Орнитологическая обсерватория находится в селе Охотский Перевоз Томпонского района. По мнению Николаева, международный проект "Полет стерха" уникален тем, что имеет не только научное значение, но и может обладать большим туристическим потенциалом. Как отметил глава республики, за десятилетия работы по сохранению стерха в Якутии его количество значительно выросло. "Появление такого объекта уже позволяет сегодня организовывать как научные экспедиции для продолжения этой работы, так и определенные туристические экспедиции. Большой интерес проявляют наши друзья из Китая, так как ареал обитания стерха простирается как раз через Китай и Россию. Зимует он в Китае, а к нам прилетает на летний период. И, конечно, мы вообще думаем о том, чтобы внести в список объектов природного наследия ЮНЕСКО всю территорию пролётов стерхов - с самого севера до юга, то есть от Аллаиховского района, где резерват "Кыталык", до озера Поян в Китае. Это будет наш совместный проект с Китайской Народной Республикой. Стерх - уникальное явление природы, уникальная птица. Мы надеемся, что предложение, которое у нас сегодня сформировано, будет поддержано уже в следующем году", - рассказал собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

