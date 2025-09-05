Рейтинг@Mail.ru
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве - РИА Новости, 05.09.2025
13:50 05.09.2025 (обновлено: 13:53 05.09.2025)
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве - РИА Новости, 05.09.2025
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве
Стена рухнула на рабочего при реконструкции здания в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стена рухнула на рабочего при реконструкции здания в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении реконструкции здания на Большом Дровяном переулке на втором этаже на рабочего упала стена", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели спустили пострадавшего к "скорой" на специальном щите. Обстоятельства происшествия и состояние рабочего уточняются.
Новости
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве

Стена рухнула на рабочего при реконструкции здания в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стена рухнула на рабочего при реконструкции здания в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении реконструкции здания на Большом Дровяном переулке на втором этаже на рабочего упала стена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели спустили пострадавшего к "скорой" на специальном щите. Обстоятельства происшествия и состояние рабочего уточняются.
