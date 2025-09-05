https://ria.ru/20250905/stena-2039991658.html
Стена упала на рабочего при реконструкции здания в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стена рухнула на рабочего при реконструкции здания в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении реконструкции здания на Большом Дровяном переулке на втором этаже на рабочего упала стена", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели спустили пострадавшего к "скорой" на специальном щите. Обстоятельства происшествия и состояние рабочего уточняются.
