21:55 05.09.2025 (обновлено: 22:06 05.09.2025)
Politico написала о новых приоритетах в стратегии Пентагона
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники."По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва", - говорится в сообщении.Один из источников отмечает, что таким образом "старые, проверенные временем обещания США подвергаются сомнению".
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва", - говорится в сообщении.
Один из источников отмечает, что таким образом "старые, проверенные временем обещания США подвергаются сомнению".
