Politico написала о новых приоритетах в стратегии Пентагона
2025-09-05T21:55:00+03:00
2025-09-05T21:55:00+03:00
2025-09-05T22:06:00+03:00
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники."По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва", - говорится в сообщении.Один из источников отмечает, что таким образом "старые, проверенные временем обещания США подвергаются сомнению".
Китай, В мире, Пит Хегсет, Politico, Министерство обороны США, Россия, Пекин
