https://ria.ru/20250905/ssha-2040104135.html

Politico написала о новых приоритетах в стратегии Пентагона

Politico написала о новых приоритетах в стратегии Пентагона - РИА Новости, 05.09.2025

Politico написала о новых приоритетах в стратегии Пентагона

Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T21:55:00+03:00

2025-09-05T21:55:00+03:00

2025-09-05T22:06:00+03:00

китай

в мире

пит хегсет

politico

министерство обороны сша

россия

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники."По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва", - говорится в сообщении.Один из источников отмечает, что таким образом "старые, проверенные временем обещания США подвергаются сомнению".

https://ria.ru/20250905/kanada-2040087320.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире, пит хегсет, politico, министерство обороны сша, россия, пекин