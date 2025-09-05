Рейтинг@Mail.ru
CBS: США готовят указ, направленный на защиту американцев за границей
16:56 05.09.2025 (обновлено: 17:10 05.09.2025)
CBS: США готовят указ, направленный на защиту американцев за границей
CBS: США готовят указ, направленный на защиту американцев за границей - РИА Новости, 05.09.2025
CBS: США готовят указ, направленный на защиту американцев за границей
Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских граждан, следует из судебного документа, оказавшегося в распоряжении телеканала CBS."Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны", — говорится в документе.Как отмечается, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага"."Ставки в этом вопросе не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны", — говорится в документе.По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
CBS: США готовят указ, направленный на защиту американцев за границей

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о введении механизма наказания для стран, которые задерживают или берут в заложники американских граждан, следует из судебного документа, оказавшегося в распоряжении телеканала CBS.
"Мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны", — говорится в документе.
Как отмечается, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага".
"Ставки в этом вопросе не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров считают, что отказ от полномочий в вопросах пошлин или задержания американских граждан приведёт к угрозам для нашей страны", — говорится в документе.
По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
В миреДональд ТрампСША
 
 
