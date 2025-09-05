https://ria.ru/20250905/ssha-2040029017.html

NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании

NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании - РИА Новости, 05.09.2025

NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании

Американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что США могли бы играть ведущую роль в мониторинге за буферной зоной в случае... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что США могли бы играть ведущую роль в мониторинге за буферной зоной в случае мирной договоренности между РФ и Украиной. "Если мирное соглашение между Россией и Украиной когда-либо будет заключено, США могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны на территории Украины", - говорится в сообщении телеканала. По словам четырех источников телеканала, буферную зону могли бы затем охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. При этом американские войска на территории Украины размещены не будут. Ранее издание Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов писало, что европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

