Рейтинг@Mail.ru
NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ssha-2040029017.html
NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании
NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании - РИА Новости, 05.09.2025
NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании
Американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что США могли бы играть ведущую роль в мониторинге за буферной зоной в случае... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:34:00+03:00
2025-09-05T15:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
nbc
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что США могли бы играть ведущую роль в мониторинге за буферной зоной в случае мирной договоренности между РФ и Украиной. "Если мирное соглашение между Россией и Украиной когда-либо будет заключено, США могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны на территории Украины", - говорится в сообщении телеканала. По словам четырех источников телеканала, буферную зону могли бы затем охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. При этом американские войска на территории Украины размещены не будут. Ранее издание Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов писало, что европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250905/ssha-2040008886.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато, nbc, politico
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, NBC, Politico
NBC рассказал о возможной роли США в украинском урегулировании

NBC: США могли бы следить за буферной зоной на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что США могли бы играть ведущую роль в мониторинге за буферной зоной в случае мирной договоренности между РФ и Украиной.
"Если мирное соглашение между Россией и Украиной когда-либо будет заключено, США могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны на территории Украины", - говорится в сообщении телеканала.
По словам четырех источников телеканала, буферную зону могли бы затем охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. При этом американские войска на территории Украины размещены не будут.
Ранее издание Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов писало, что европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
США могут продать Украине оружие за право на интеллектуальную собственность
14:34
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОNBCPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала