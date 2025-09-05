https://ria.ru/20250905/ssha-2039933443.html

США призвали ЕС прекратить импорт российских энергоносителей

США призвали ЕС прекратить импорт российских энергоносителей - РИА Новости, 05.09.2025

США призвали ЕС прекратить импорт российских энергоносителей

США хотят, чтобы ЕС прекратил импорт российских энергоносителей, заявил на пресс-подходе в Копенгагене Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:28:00+03:00

2025-09-05T11:28:00+03:00

2025-09-05T11:28:00+03:00

в мире

россия

сша

копенгаген

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. США хотят, чтобы ЕС прекратил импорт российских энергоносителей, заявил на пресс-подходе в Копенгагене Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Я слышал только одно послание от властей США в отношении российских энергоносителей в Европе, и это то, что они также поддерживают то, чтобы мы прекратили их импорт", - сказал он. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ . Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html

https://ria.ru/20250422/es-2012836909.html

https://ria.ru/20250507/es-2015576903.html

россия

сша

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, копенгаген, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия