США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине
Рубио: США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека.
МУС раскритиковал новые санкции США
20 августа, 20:51
"Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС
21 августа, 20:34