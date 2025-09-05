https://ria.ru/20250905/ssha-2039800974.html

США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине

США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине - РИА Новости, 05.09.2025

США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине

США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T00:23:00+03:00

2025-09-05T00:23:00+03:00

2025-09-05T00:23:00+03:00

в мире

сша

палестина

марко рубио

дональд трамп

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека. "Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

https://ria.ru/20250820/mus-2036602599.html

https://ria.ru/20250821/oon-2036857020.html

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, марко рубио, дональд трамп, международный уголовный суд