США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине
00:23 05.09.2025
США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине
в мире
сша
палестина
марко рубио
дональд трамп
международный уголовный суд
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека. "Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении. В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
сша
палестина
в мире, сша, палестина, марко рубио, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Палестина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США ввели санкции против трех НКО, связав их с расследованием Международного уголовного суда в контексте Палестины, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Как говорится в распространенном заявлении Рубио, под санкции попали три зарубежных НКО, включая палестинский центр за права человека.
МУС раскритиковал новые санкции США
20 августа, 20:51
"Эти организации напрямую были вовлечены в усилия Международного уголовного суда по расследованию, арестам и обвинению израильтян без согласия Израиля", - говорится в заявлении.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
ООН призвала США прекратить репрессии в отношении судей МУС
21 августа, 20:34
 
В мире, США, Палестина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
 
 
