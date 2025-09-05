Трамп заявил, что положил конец семи войнам

https://ria.ru/20250905/ssha--2040113974.html
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул утверждения, что он положил конец семи войнам"Мы решили семь войн",- сказал Трамп в Белом доме.
