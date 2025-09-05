Спецоперация, 5 сентября: российские военные взяли под контроль Марково
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие установили контроль над Марково в ДНР, ВСУ потеряли за неделю около 9320 военных и десять танков, ПВО сбила 92 беспилотника над территорией РФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что любые войска на Украине Россия будет считать законными целями для поражения.
ВС РФ взяли под контроль Марково в ДНР
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Марково в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за неделю около 9320 военнослужащих и десять танков. Средства ПВО за семь дней сбили 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 1513 беспилотников. В северо-западной части Черного моря в пятницу уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.
Подразделения Южной группировки войск освободили Марково в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Марково в ДНР
ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, объекты топливной нфраструктуры
По данным Минобороны, российские войска с 30 августа по 5 сентября 2025 года нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
ПВО сбила 92 БПЛА над Россией за ночь
Российские войска в течение прошедшей ночи уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью, 13 – над Ростовской, 12 – над Тульской, 11 – над Калужской, девять – над Рязанской, семь – над Воронежской, пять – над Курской, пять – над Орловской, два – над Липецкой, два – над Белгородской, один – над Смоленской, восемь – над Крымом, один – над Черным морем и один – над Азовским.
РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для РФ, и для Украины. При этом на серьезном уровне гарантии безопасности с Россией пока никто не обсуждал, сообщил Путин.
Военные КНДР не размещены на украинской территории, только в РФ, заявил Песков
Военные КНДР не размещены на украинской территории, только на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине. Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине, заявил Песков. Он также отметил, что Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, чтобы принять капитуляцию.
Фицо встретился с Зеленским в Ужгороде
Вчера, 17:10
Проект программы восстановления Курской области включает в себя тысячи объектов
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что проект программы восстановления приграничья включает в себя тысячи объектов.
Ранее Хинштейн заявлял, что оккупированная ранее ВСУ курская Суджа будет восстановлена, а все, что разрушено врагом, приведут в порядок.
Путин на совещании с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.
