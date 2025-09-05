https://ria.ru/20250905/sotrudnik-2040021462.html
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета. "На 93-м году ушёл из жизни Михаил Васильевич Шкондин", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шкондин был летчиком, военным журналистом, главным редактором Издательства Московского университета, большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики: был профессором, заведующим кафедрой цифровой журналистики, ведущим научным сотрудником. Также Шкондин являлся известным специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы, автором и соавтором более 150 научных работ, в том числе более 30 монографий, уточняется на сайте факультета.
