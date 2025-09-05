https://ria.ru/20250905/sotrudnik-2040021462.html

Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин

Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин - РИА Новости, 05.09.2025

Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин

Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:10:00+03:00

2025-09-05T15:10:00+03:00

2025-09-05T15:10:00+03:00

общество

михаил шкондин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040021146_0:30:683:414_1920x0_80_0_0_d154b4da985c239785b2b746ae2c9ed4.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета. "На 93-м году ушёл из жизни Михаил Васильевич Шкондин", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шкондин был летчиком, военным журналистом, главным редактором Издательства Московского университета, большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики: был профессором, заведующим кафедрой цифровой журналистики, ведущим научным сотрудником. Также Шкондин являлся известным специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы, автором и соавтором более 150 научных работ, в том числе более 30 монографий, уточняется на сайте факультета.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил шкондин