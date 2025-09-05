Рейтинг@Mail.ru
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин - РИА Новости, 05.09.2025
15:10 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/sotrudnik-2040021462.html
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин - РИА Новости, 05.09.2025
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин
Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:10:00+03:00
2025-09-05T15:10:00+03:00
общество
михаил шкондин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040021146_0:30:683:414_1920x0_80_0_0_d154b4da985c239785b2b746ae2c9ed4.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета. "На 93-м году ушёл из жизни Михаил Васильевич Шкондин", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шкондин был летчиком, военным журналистом, главным редактором Издательства Московского университета, большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики: был профессором, заведующим кафедрой цифровой журналистики, ведущим научным сотрудником. Также Шкондин являлся известным специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы, автором и соавтором более 150 научных работ, в том числе более 30 монографий, уточняется на сайте факультета.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040021146_0:0:683:513_1920x0_80_0_0_0fa503939f21262afaabd32524fbe267.jpg
1920
1920
true
общество, михаил шкондин
Общество, Михаил Шкондин
Умер ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин

Научный сотрудник факультета журналистики МГУ Шкондин умер возрасте 93 лет

© Фото : Факультет журналистики МГУМихаил Шкондин
Михаил Шкондин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Факультет журналистики МГУ
Михаил Шкондин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ведущий научный сотрудник факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Михаил Шкондин умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте факультета.
"На 93-м году ушёл из жизни Михаил Васильевич Шкондин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шкондин был летчиком, военным журналистом, главным редактором Издательства Московского университета, большую часть своей жизни он посвятил факультету журналистики: был профессором, заведующим кафедрой цифровой журналистики, ведущим научным сотрудником.
Также Шкондин являлся известным специалистом в области системных исследований периодической печати и журналистики, родоначальником отечественных исследований СМИ как системы, автором и соавтором более 150 научных работ, в том числе более 30 монографий, уточняется на сайте факультета.
 
ОбществоМихаил Шкондин
 
 
