Евраев обсудил с иностранными послами перспективы сотрудничества

Евраев обсудил с иностранными послами перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.09.2025

Евраев обсудил с иностранными послами перспективы сотрудничества

05.09.2025

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Ярославская область заинтересована в расширении сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности, в сферах промышленности, туризма, АПК, культуры и образования, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, делегация глав дипломатических миссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна прибыла в Ярославль. В ее составе – чрезвычайные и полномочные послы Никарагуа, Эквадора, Сальвадора, Гондураса, Аргентины, Боливарианской Республики, а также представители посольств Коста-Рики, Кубы, Парагвая, Бразилии и Доминиканской Республики. На площадке Ярославского художественного музея перспективные направления сотрудничества с ними обсудил губернатор Михаил Евраев. "Наш регион готов расширять сотрудничество по таким ключевым направлениям, как промышленность, агропромышленный комплекс, культура, образование, туризм. У нас все для этого есть. Когда о регионе больше узнают во всем мире, это здорово, это открывает двери для будущих инвестиций", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил: несмотря на то, что гости в рамках своего визита успеют посетить только Ярославль и Ростов Великий, "уже это будет служить мостиком к развитию дружественного сотрудничества России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна". Зампредседателя правительства региона Марина Кашина выразила уверенность, что членов делегации удивят история, достопримечательности и природа Ярославской области. "По индексу туристической привлекательности наш регион на третьем месте в Центральном федеральном округе, а Ярославль является самым посещаемым городом маршрута "Золотое кольцо России". Ежегодно увеличивается номерной фонд гостиничной инфраструктуры. Строятся как современные отели, так и глэмпинги. Повышаем транспортную доступность", - сказала Кашина. В кратких выступлениях представители дипломатического корпуса и генеральный директор Национального комитета по развитию экономического сотрудничества со странами Латинской Америки Татьяна Машкова выразили желание развивать партнерство в сферах туризма, образовательных проектов, торговли, а также в сфере образования. "Практически все страны Латинской Америки заинтересованы в развитии туризма, но туризм должен быть взаимным, и в этом отношении открываются замечательные возможности. В увеличении товарообмена между странами тоже есть к чему стремиться, для этого есть все условия, но сохраняется малоинформированность о возможностях друг друга", - цитирует Машкову пресс-служба правительства региона. Директор комитета рассказала, что делегация посетила кофе-цикорное предприятие "Аронап" в Ростове Великом и предположила, что когда-нибудь там смогут перерабатывать латиноамериканский кофе.

ярославская область

2025

Новости

ярославская область, михаил евраев