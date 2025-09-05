https://ria.ru/20250905/sotrudnichestvo-2039887438.html
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "Сотрудничество "Газпрома" с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой", - сказал Путин.
