https://ria.ru/20250905/sotrudnichestvo-2039887438.html

Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами

Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами

Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:31:00+03:00

2025-09-05T09:31:00+03:00

2025-09-05T09:59:00+03:00

газпром

экономика

россия

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039863893_0:276:3148:2047_1920x0_80_0_0_09f7420e32601e0549774a72f467c344.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "Сотрудничество "Газпрома" с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250905/premer-2039876149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпром, экономика, россия, владимир путин, вэф-2025