Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 05.09.2025 (обновлено: 09:59 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/sotrudnichestvo-2039887438.html
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами
Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:31:00+03:00
2025-09-05T09:59:00+03:00
газпром
экономика
россия
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039863893_0:276:3148:2047_1920x0_80_0_0_09f7420e32601e0549774a72f467c344.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt; "Сотрудничество "Газпрома" с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250905/premer-2039876149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039863893_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_30f9e2ea0d8d939753070bbdece4ca87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, экономика, россия, владимир путин, вэф-2025
Газпром, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Путин рассказал о сотрудничестве "Газпрома" с китайскими партнерами

Путин: "Газпром" и партнеры из КНР работают над высокотехнологичными сферами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество компании "Газпром" с китайскими партнерами заключается в работе над высокотехнологичными сферами, в том числе газовой, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Сотрудничество "Газпрома" с нашими китайскими друзьями и партнерами, оно не ограничено только поставкой. У них так называемое стратегическое партнерство, которое заключается в том, что совместно люди работают над высокотехнологичными сферами, в том числе и газовой", - сказал Путин.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Премьер Монголии отметил стратегическое значение "Силы Сибири — 2"
08:59
 
ГазпромЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала