Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/soglashenie-2039994603.html
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений - РИА Новости, 05.09.2025
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:00:00+03:00
2025-09-05T14:00:00+03:00
строительство
россия
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8774a9552c3c82ffe700635a9aa89f1b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей. "По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/vef-2039993317.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039580531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fe06d4c07da301e372f2f8128ce971a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, россия, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Строительство, Россия, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
На ВЭФ уже подписали более двухсот соглашений

На ВЭФ-2025 уже заключили 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Восточный экономический форум
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) уже заключено 283 соглашения на сумму 6,04 триллиона рублей.
"По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 триллиона рублей", - сказал Трутнев на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, отметив, что это существенно больше, чем на предыдущем.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ-2025
13:57
 
СтроительствоРоссияВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала