Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/soglashenie-2039976122.html
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2025
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:12:00+03:00
2025-09-05T13:12:00+03:00
экономика
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039974833_0:203:3194:2000_1920x0_80_0_0_2e0b789bfdb7f8968aa70d860f8f2bf9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности компаний региона, сообщает центр.Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Предметом соглашения стало комплексное взаимодействие сторон для формирования эффективной экспортной экосистемы. Особое внимание будет уделено активному использованию цифровой платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности и Портала внешнеэкономической деятельности Хабаровского края. Кроме того, соглашение предусматривает развитие и продвижение национального бренда "Сделано в России", - говорится в сообщении.Сотрудничество будет разворачиваться по ряду ключевых направлений. В их числе - увеличение экспортного потенциала и конкурентоспособности продукции Хабаровского края, наращивание объемов регионального экспорта, а также совместная разработка и внедрение эффективных мер государственной поддержки экспорта на территории края. Стороны намерены активно продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", увеличивая количество региональных компаний, получивших сертификат "Сделано в России". Важным шагом станет совместная работа по унификации требований региональной системы добровольной сертификации с требованиями федеральной системы "Сделано в России"."Сотрудничество с Хабаровским краем является очередным шагом в реализации национальной экспортной стратегии. Интеграция региональных ресурсов с федеральной экспертизой РЭЦ, совместное развитие цифровых сервисов, таких как платформа "Мой экспорт", и активное продвижение национального бренда "Сделано в России" позволят нам увеличивать объем несырьевого неэнергетического экспорта и повышать конкурентоспособность российских товаров. Наша общая задача - максимально упростить путь экспортера к региональной и федеральной поддержке экспорта и открыть новые рынки и ниши", - отметила Никишина.В рамках соглашения будет проводиться внедрение в Хабаровском крае Регионального экспортного стандарта, а также Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Это позволит обобщить подходы, использовать лучшие региональные практики содействия развитию ННЭ и обеспечить цифровую доступность всех экспортных сервисов. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может быть расширен по мере развития взаимодействия."Хабаровский край - опорный промышленный регион Дальнего Востока. Экономика нашего региона вносит вклад в развитие несырьевого неэнергетического экспорта России, и мы продолжим сотрудничество с Российским экспортным центром по выполнению задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам встречи закрепили соглашением наши договоренности по совместному продвижению отечественной продукции на рынки дружественных стран. Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал региона, создавая новые рабочие места и повышая благополучие жителей", - подчеркнул Демешин.Сотрудничество будет реализовано через различные формы, включая размещение и актуализацию информации о мерах поддержки и услугах на федеральном и региональном порталах, обмен информацией, совместное обсуждение задач, а также участие в координационных и экспертных советах. В частности, информация об услугах региона, а также доступ к ним будут централизованно представлены в Едином каталоге услуг на цифровой платформе "Мой экспорт".Как уточнила Никишина, стороны рассчитывают, что реализация положений соглашения создаст прочный фундамент для долгосрочного и эффективного развития экспорта Хабаровского края, интегрируя его усилия в общую государственную систему поддержки внешнеэкономической деятельности.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Получить информацию и заказать услуги Группы РЭЦ, а также другие услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемые ведомствами и организациями, можно в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250904/vef-2039626207.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039974833_0:157:2311:1890_1920x0_80_0_0_790940153a0e306d23bee3970e055350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хабаровский край
Экономика, Хабаровский край
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

РЭЦ и правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время подписания соглашения на ВЭФ-2025
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время подписания соглашения на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время подписания соглашения на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности компаний региона, сообщает центр.
Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Предметом соглашения стало комплексное взаимодействие сторон для формирования эффективной экспортной экосистемы. Особое внимание будет уделено активному использованию цифровой платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности и Портала внешнеэкономической деятельности Хабаровского края. Кроме того, соглашение предусматривает развитие и продвижение национального бренда "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Сотрудничество будет разворачиваться по ряду ключевых направлений. В их числе - увеличение экспортного потенциала и конкурентоспособности продукции Хабаровского края, наращивание объемов регионального экспорта, а также совместная разработка и внедрение эффективных мер государственной поддержки экспорта на территории края. Стороны намерены активно продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", увеличивая количество региональных компаний, получивших сертификат "Сделано в России". Важным шагом станет совместная работа по унификации требований региональной системы добровольной сертификации с требованиями федеральной системы "Сделано в России".
"Сотрудничество с Хабаровским краем является очередным шагом в реализации национальной экспортной стратегии. Интеграция региональных ресурсов с федеральной экспертизой РЭЦ, совместное развитие цифровых сервисов, таких как платформа "Мой экспорт", и активное продвижение национального бренда "Сделано в России" позволят нам увеличивать объем несырьевого неэнергетического экспорта и повышать конкурентоспособность российских товаров. Наша общая задача - максимально упростить путь экспортера к региональной и федеральной поддержке экспорта и открыть новые рынки и ниши", - отметила Никишина.
В рамках соглашения будет проводиться внедрение в Хабаровском крае Регионального экспортного стандарта, а также Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Это позволит обобщить подходы, использовать лучшие региональные практики содействия развитию ННЭ и обеспечить цифровую доступность всех экспортных сервисов. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может быть расширен по мере развития взаимодействия.
"Хабаровский край - опорный промышленный регион Дальнего Востока. Экономика нашего региона вносит вклад в развитие несырьевого неэнергетического экспорта России, и мы продолжим сотрудничество с Российским экспортным центром по выполнению задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам встречи закрепили соглашением наши договоренности по совместному продвижению отечественной продукции на рынки дружественных стран. Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал региона, создавая новые рабочие места и повышая благополучие жителей", - подчеркнул Демешин.
Сотрудничество будет реализовано через различные формы, включая размещение и актуализацию информации о мерах поддержки и услугах на федеральном и региональном порталах, обмен информацией, совместное обсуждение задач, а также участие в координационных и экспертных советах. В частности, информация об услугах региона, а также доступ к ним будут централизованно представлены в Едином каталоге услуг на цифровой платформе "Мой экспорт".
Как уточнила Никишина, стороны рассчитывают, что реализация положений соглашения создаст прочный фундамент для долгосрочного и эффективного развития экспорта Хабаровского края, интегрируя его усилия в общую государственную систему поддержки внешнеэкономической деятельности.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Получить информацию и заказать услуги Группы РЭЦ, а также другие услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемые ведомствами и организациями, можно в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Сессия Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На ВЭФ обсудили улучшение делового климата и инвестразвитие регионов
Вчера, 11:30
 
ЭкономикаХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала