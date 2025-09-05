https://ria.ru/20250905/soglashenie-2039976122.html
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2025
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание... РИА Новости, 05.09.2025
экономика
хабаровский край
хабаровский край
РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
РЭЦ и правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности компаний региона, сообщает центр.
Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Предметом соглашения стало комплексное взаимодействие сторон для формирования эффективной экспортной экосистемы. Особое внимание будет уделено активному использованию цифровой платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности и Портала внешнеэкономической деятельности Хабаровского края. Кроме того, соглашение предусматривает развитие и продвижение национального бренда "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Сотрудничество будет разворачиваться по ряду ключевых направлений. В их числе - увеличение экспортного потенциала и конкурентоспособности продукции Хабаровского края, наращивание объемов регионального экспорта, а также совместная разработка и внедрение эффективных мер государственной поддержки экспорта на территории края. Стороны намерены активно продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", увеличивая количество региональных компаний, получивших сертификат "Сделано в России". Важным шагом станет совместная работа по унификации требований региональной системы добровольной сертификации с требованиями федеральной системы "Сделано в России".
"Сотрудничество с Хабаровским краем является очередным шагом в реализации национальной экспортной стратегии. Интеграция региональных ресурсов с федеральной экспертизой РЭЦ, совместное развитие цифровых сервисов, таких как платформа "Мой экспорт", и активное продвижение национального бренда "Сделано в России" позволят нам увеличивать объем несырьевого неэнергетического экспорта и повышать конкурентоспособность российских товаров. Наша общая задача - максимально упростить путь экспортера к региональной и федеральной поддержке экспорта и открыть новые рынки и ниши", - отметила Никишина.
В рамках соглашения будет проводиться внедрение в Хабаровском крае Регионального экспортного стандарта, а также Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Это позволит обобщить подходы, использовать лучшие региональные практики содействия развитию ННЭ и обеспечить цифровую доступность всех экспортных сервисов. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может быть расширен по мере развития взаимодействия.
"Хабаровский край - опорный промышленный регион Дальнего Востока. Экономика нашего региона вносит вклад в развитие несырьевого неэнергетического экспорта России, и мы продолжим сотрудничество с Российским экспортным центром по выполнению задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам встречи закрепили соглашением наши договоренности по совместному продвижению отечественной продукции на рынки дружественных стран. Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал региона, создавая новые рабочие места и повышая благополучие жителей", - подчеркнул Демешин.
Сотрудничество будет реализовано через различные формы, включая размещение и актуализацию информации о мерах поддержки и услугах на федеральном и региональном порталах, обмен информацией, совместное обсуждение задач, а также участие в координационных и экспертных советах. В частности, информация об услугах региона, а также доступ к ним будут централизованно представлены в Едином каталоге услуг на цифровой платформе "Мой экспорт".
Как уточнила Никишина, стороны рассчитывают, что реализация положений соглашения создаст прочный фундамент для долгосрочного и эффективного развития экспорта Хабаровского края, интегрируя его усилия в общую государственную систему поддержки внешнеэкономической деятельности.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Получить информацию и заказать услуги Группы РЭЦ, а также другие услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемые ведомствами и организациями, можно в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".