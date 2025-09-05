https://ria.ru/20250905/soglashenie-2039976122.html

РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2025

РЭЦ и Хабаровский край подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:12:00+03:00

2025-09-05T13:12:00+03:00

2025-09-05T13:12:00+03:00

экономика

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039974833_0:203:3194:2000_1920x0_80_0_0_2e0b789bfdb7f8968aa70d860f8f2bf9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и правительство Хабаровского края заключили масштабное соглашение о сотрудничестве, направленное на создание максимально благоприятных условий для экспортной деятельности компаний региона, сообщает центр.Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин."Предметом соглашения стало комплексное взаимодействие сторон для формирования эффективной экспортной экосистемы. Особое внимание будет уделено активному использованию цифровой платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности и Портала внешнеэкономической деятельности Хабаровского края. Кроме того, соглашение предусматривает развитие и продвижение национального бренда "Сделано в России", - говорится в сообщении.Сотрудничество будет разворачиваться по ряду ключевых направлений. В их числе - увеличение экспортного потенциала и конкурентоспособности продукции Хабаровского края, наращивание объемов регионального экспорта, а также совместная разработка и внедрение эффективных мер государственной поддержки экспорта на территории края. Стороны намерены активно продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", увеличивая количество региональных компаний, получивших сертификат "Сделано в России". Важным шагом станет совместная работа по унификации требований региональной системы добровольной сертификации с требованиями федеральной системы "Сделано в России"."Сотрудничество с Хабаровским краем является очередным шагом в реализации национальной экспортной стратегии. Интеграция региональных ресурсов с федеральной экспертизой РЭЦ, совместное развитие цифровых сервисов, таких как платформа "Мой экспорт", и активное продвижение национального бренда "Сделано в России" позволят нам увеличивать объем несырьевого неэнергетического экспорта и повышать конкурентоспособность российских товаров. Наша общая задача - максимально упростить путь экспортера к региональной и федеральной поддержке экспорта и открыть новые рынки и ниши", - отметила Никишина.В рамках соглашения будет проводиться внедрение в Хабаровском крае Регионального экспортного стандарта, а также Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Это позволит обобщить подходы, использовать лучшие региональные практики содействия развитию ННЭ и обеспечить цифровую доступность всех экспортных сервисов. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может быть расширен по мере развития взаимодействия."Хабаровский край - опорный промышленный регион Дальнего Востока. Экономика нашего региона вносит вклад в развитие несырьевого неэнергетического экспорта России, и мы продолжим сотрудничество с Российским экспортным центром по выполнению задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам встречи закрепили соглашением наши договоренности по совместному продвижению отечественной продукции на рынки дружественных стран. Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал региона, создавая новые рабочие места и повышая благополучие жителей", - подчеркнул Демешин.Сотрудничество будет реализовано через различные формы, включая размещение и актуализацию информации о мерах поддержки и услугах на федеральном и региональном порталах, обмен информацией, совместное обсуждение задач, а также участие в координационных и экспертных советах. В частности, информация об услугах региона, а также доступ к ним будут централизованно представлены в Едином каталоге услуг на цифровой платформе "Мой экспорт".Как уточнила Никишина, стороны рассчитывают, что реализация положений соглашения создаст прочный фундамент для долгосрочного и эффективного развития экспорта Хабаровского края, интегрируя его усилия в общую государственную систему поддержки внешнеэкономической деятельности.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Получить информацию и заказать услуги Группы РЭЦ, а также другие услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемые ведомствами и организациями, можно в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250904/vef-2039626207.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, хабаровский край