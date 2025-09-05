https://ria.ru/20250905/slovakija-2040117003.html

В Словакии заявили о готовности к энергосотрудничеству с Украиной

В Словакии заявили о готовности к энергосотрудничеству с Украиной - РИА Новости, 05.09.2025

В Словакии заявили о готовности к энергосотрудничеству с Украиной

Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в сфере энергетики, запланировано обсуждение возможной транспортировки украинской нефти через территорию республики, РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:55:00+03:00

2025-09-05T23:55:00+03:00

2025-09-05T23:55:00+03:00

в мире

словакия

украина

ужгород

роберт фицо

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в сфере энергетики, запланировано обсуждение возможной транспортировки украинской нефти через территорию республики, сообщила словацкая вице-премьер-министр экономики Дениса Сакова. В пятницу премьер Словакии Роберт Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, впервые встретился с Владимиром Зеленским в двустороннем формате в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Фицо заявлял, что намеревался озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава словацкого МИД Юрай Бланар и Сакова. "Проекты, которые можно развивать, конечно, мы будем развивать. В понедельник уже, например, у меня первая встреча по поводу транспортировки украинской нефти через территорию Словакии. Конечно, такие проекты, если их будет больше, и их можно будет реализовать с технологической и технической точек зрения, мы будем осуществлять", - сказала Сакова, слова которой приводит словацкое агентство TASR.По словам вице-премьер-министра экономики, совместные проекты с Украиной могут относиться к нефти, газу и электроэнергии.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976809759.html

словакия

украина

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, ужгород, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, нато