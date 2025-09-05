В Словакии заявили о готовности к энергосотрудничеству с Украиной
Флаг Словакии . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в сфере энергетики, запланировано обсуждение возможной транспортировки украинской нефти через территорию республики, сообщила словацкая вице-премьер-министр экономики Дениса Сакова.
В пятницу премьер Словакии Роберт Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, впервые встретился с Владимиром Зеленским в двустороннем формате в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Фицо заявлял, что намеревался озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава словацкого МИД Юрай Бланар и Сакова.
"Проекты, которые можно развивать, конечно, мы будем развивать. В понедельник уже, например, у меня первая встреча по поводу транспортировки украинской нефти через территорию Словакии. Конечно, такие проекты, если их будет больше, и их можно будет реализовать с технологической и технической точек зрения, мы будем осуществлять", - сказала Сакова, слова которой приводит словацкое агентство TASR.
По словам вице-премьер-министра экономики, совместные проекты с Украиной могут относиться к нефти, газу и электроэнергии.
