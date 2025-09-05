Рейтинг@Mail.ru
14:55 05.09.2025
Эксперт оценил возможность объединения платежных систем России и Китая
Объединение платёжных систем России и Китая для упрощения трансграничных платежей возможно на базе Системы быстрых платежей (СБП), однако это потребует времени... РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
китай
владимир путин
вэф-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Объединение платёжных систем России и Китая для упрощения трансграничных платежей возможно на базе Системы быстрых платежей (СБП), однако это потребует времени и финансирования, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Адель Дарякин. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025, допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов. "Ещё в апреле Банк России заявлял, что работает над пилотным проектом по трансграничным платежам по QR-коду на базе СБП, в котором примут участие четыре страны. Как раз в рамках такого проекта и необходима техническая возможность симбиоза российской и зарубежной платежных систем", - сказал Дарякин. По словам эксперта, с помощью такой системы оплачивать товары и услуги в туристических и деловых поездах станет проще, так как не нужно будет возить с собой наличную валюту. "Для Банка России это объединение также выгодно с точки зрения транспарентности денежных потоков и выполнения надзорных функций. Для бизнеса это, как правило, снижение затрат, повышение скорости и безопасности финансовых операций", - добавил эксперт. Дарякин отметил, что объединение платёжных инструментов - достаточно сложная технически процедура. Она предполагает создание единой инфокоммуникационной инфраструктуры, консолидацию разных валют в единой экосистеме, интеграцию процессинговых центров. "На любую такую консолидацию нужно серьёзное финансирование и наднациональное нормативно-правовое регулирование, поэтому такой шаг не будет быстрым, но является важным в свете совместных инициатив России и Китая", - заключил он.
экономика, россия, китай, владимир путин, вэф-2025
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, ВЭФ-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Объединение платёжных систем России и Китая для упрощения трансграничных платежей возможно на базе Системы быстрых платежей (СБП), однако это потребует времени и финансирования, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Адель Дарякин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025, допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
"Ещё в апреле Банк России заявлял, что работает над пилотным проектом по трансграничным платежам по QR-коду на базе СБП, в котором примут участие четыре страны. Как раз в рамках такого проекта и необходима техническая возможность симбиоза российской и зарубежной платежных систем", - сказал Дарякин.
По словам эксперта, с помощью такой системы оплачивать товары и услуги в туристических и деловых поездах станет проще, так как не нужно будет возить с собой наличную валюту.
"Для Банка России это объединение также выгодно с точки зрения транспарентности денежных потоков и выполнения надзорных функций. Для бизнеса это, как правило, снижение затрат, повышение скорости и безопасности финансовых операций", - добавил эксперт.
Дарякин отметил, что объединение платёжных инструментов - достаточно сложная технически процедура. Она предполагает создание единой инфокоммуникационной инфраструктуры, консолидацию разных валют в единой экосистеме, интеграцию процессинговых центров.
"На любую такую консолидацию нужно серьёзное финансирование и наднациональное нормативно-правовое регулирование, поэтому такой шаг не будет быстрым, но является важным в свете совместных инициатив России и Китая", - заключил он.
