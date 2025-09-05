https://ria.ru/20250905/shuvalov-2039832306.html

Шувалов: публичные интересы и интересы бизнеса должны быть равно защищены

Шувалов: публичные интересы и интересы бизнеса должны быть равно защищены

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ВЭБ.РФ видит своей задачей развитие партнерства государства и бизнеса, в котором публичные интересы и интересы частного инвестора будут равно защищены, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов в ходе ВЭФ-2025. "Справедливое распределение рисков — это не все риски на бизнесе. Нужно, чтобы и публичные интересы, и интересы инвестора были защищены в равной степени", — отметил глава ВЭБ.РФ, выступая на сессии "Климат доверия". Шувалов указал на комплексную задачу создания инвестиционного климата, основанного на справедливости и доверии. "Нужно задавать планку по своим стандартам. Мы стараемся со своей стороны все время создавать новую повестку, новые подходы. Мы готовы такую консолидирующую роль здесь играть, осуществляя проект "Развивай РФ" перезапустить усилия для формирования нового инвестиционного климата", — сказал Шувалов. Он также указал, что инвесторам нужны гарантии, что правила игры меняться не будут. "Президент говорил, что в условиях введения санкций первая и самая главная работа была проведена работодателями, а это инвесторы. И тяжелая была работа, потому что государство, управляя самостоятельно, такую задачу бы не смогло решить. Так вот, для того, чтобы и поддержать инвесторов, с одной стороны, надо запустить новые финансовые продукты и новые правила игры, с другой стороны, вот это доверие должно быть железобетонным", — пояснил Шувалов. Ранее в ходе ВЭФ Шувалов объявил о новом стандарте ГЧП "Развивай РФ". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

