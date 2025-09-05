https://ria.ru/20250905/servis-2039941895.html

Сервис ВТБ по приему B2B-платежей стал доступен для клиентов "Почты России"

Сервис ВТБ по приему B2B-платежей стал доступен для клиентов "Почты России" - РИА Новости, 05.09.2025

Сервис ВТБ по приему B2B-платежей стал доступен для клиентов "Почты России"

Почти 150 тысяч компаний со всей России, работающих с "Почтой России", могут воспользоваться сервисом ВТБ для моментального пополнения баланса личного кабинета... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:48:00+03:00

2025-09-05T11:48:00+03:00

2025-09-05T11:48:00+03:00

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039334130_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_c4a43481ad5c1b5c68e064be50169066.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 150 тысяч компаний со всей России, работающих с "Почтой России", могут воспользоваться сервисом ВТБ для моментального пополнения баланса личного кабинета через Систему быстрых платежей, сообщает пресс-служба банка. Заявление от ВТБ и "Почты России" прозвучало в рамках ВЭФ-2025. Благодаря сервису, который позволяет юридическим лицам оплачивать товары и услуги от "Почты России" через СБП, безналичные расчеты стали доступны бизнесу круглосуточно и мгновенно. Поскольку все данные в системе подставляются автоматически, компании избегают ошибок при В2В-оплате. "Этот проект стал одним из самых масштабных кейсов по внедрению цифровых B2B-платежей в государственном сегменте – сегодня прием оплаты по СБП для бизнеса доступен во всех 82 региональных управлениях почтовой связи. При этом мы обеспечили цифровизацию платежной инфраструктуры на одном из крупнейших операционных контуров в России. Сейчас сервис активно развивается, а объем операций растет еженедельно", – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко. Самым востребованным сервис стал для бизнеса из Центрального федерального округа – треть всех подключившихся компаний. На втором месте оказался бизнес Приволжского федерального округа (16,3% компании), а на третьем – Северо-западный федеральный округ (14,9%). ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025