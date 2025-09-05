https://ria.ru/20250905/sberbank-2039963721.html

В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX

В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX - РИА Новости, 05.09.2025

В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX

Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:34:00+03:00

2025-09-05T12:34:00+03:00

2025-09-05T12:34:00+03:00

технологии

россия

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

google

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками Мax на порядок эффективнее благодаря локализации", - сказал он. "Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны", - добавил топ-менеджер. Кузнецов отметил, что защиту мессенджера Max обеспечивает в том числе и Сбербанк. "Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей", - указал он. Топ-менеджер подчеркнул, что попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. "Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Мax, мы видим это как тренд", - подчеркнул Кузнецов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/gosduma-2039502565.html

https://ria.ru/20250904/max-2039643922.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, google, дальневосточный федеральный университет