В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX
В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX - РИА Новости, 05.09.2025
В Сбербанке рассказали о преимуществах МAX
Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:34:00+03:00
2025-09-05T12:34:00+03:00
2025-09-05T12:34:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками Мax на порядок эффективнее благодаря локализации", - сказал он. "Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны", - добавил топ-менеджер. Кузнецов отметил, что защиту мессенджера Max обеспечивает в том числе и Сбербанк. "Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей", - указал он. Топ-менеджер подчеркнул, что попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. "Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Мax, мы видим это как тренд", - подчеркнул Кузнецов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
