Сбер открыл пространство для учебы и общения в ДВФУ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сбер открыл просторный коммьюнити-центр в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-служба банка. Новое пространство представили на Х Восточном экономическом форуме. В центре студенты, преподаватели и гости университета смогут проводить мероприятия, работать над совместными проектами, пользоваться цифровой библиотекой и сервисами банка. Одной из ключевых зон коммьюнити-центра стал инновационный коворкинг-формат GigaSpace. Пространство объединило в одном месте библиотеку, технологии генеративного искусственного интеллекта и современные сервисы Сбера для учебы, научных исследований и работы. Гости коворкинга могут спланировать учебу и исследования с помощью интеллектуальной системы поиска и анализа информации. Специально настроенная модель GigaChat поможет сформировать детальный план исследования и подскажет, на какие ресурсы Научной Библиотеки ДВФУ при этом можно опереться — достаточно сформулировать текстовый запрос. GigaSpace включает коллекцию ключевых книг по искусственному интеллекту из библиотеки Сбера. Среди авторов — Аджей Агравал, Ян Лекун, Кай-Фу Ли и другие мировые лидеры в области искусственного интеллекта. Издания будут полезны как исследователям, так и предпринимателям, ищущим новые идеи для развития бизнеса. "Коворкинг, действительно, важная площадка для любого вуза. Здесь уникальное пространство, в котором студентам будет комфортно. Они смогут познакомиться с самыми современными разработками в области искусственного интеллекта и с книгами, которые мы, как Сбер, издаем. Это передовые исследования и научно-популярные книги на тему искусственного интеллекта, те, которые точно влияют на мысль о развитии искусственного интеллекта в нашем мире, здесь и сейчас. Много организаций каждый год приезжают на ВЭФ и, думаю, очень важно оставлять после себя уютные зоны, где можно учиться и приятно проводить время. Мы заложили эту традицию, надеюсь, другие компании нас поддержат", - рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, открытие нового образовательного пространства GigaSpace в кампусе ДВФУ — важный шаг в развитии инфраструктуры университета для студентов и преподавателей. "Теперь у них есть уникальное место, где они могут не только получить доступ к цифровой библиотеке с искусственным интеллектом, но и использовать современные сервисы Сбера для учебы, исследований и бизнеса. Это пространство создано с учетом всех потребностей обучения и научной работы в современном мире, что делает процесс более удобным и эффективным. Мы уверены, что GigaSpace станет центром притяжения для творческих и инициативных людей. Развитие таких современных площадок — приоритет для ДВФУ, чтобы наши студенты и преподаватели имели лучшие условия для учебы и работы", - подчеркнул Коробец, его слова приводятся на сайте вуза. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

