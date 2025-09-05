Росавиация оценила ситуацию с доставкой багажа Turkish Airlines

https://ria.ru/20250905/samolet-2040054791.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проблема с доставкой багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines в Россию полностью не решена, но ситуация нормализуется, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Полностью еще нет. Но в целом ситуация реально нормализуется", - ответил Ядров на вопрос о том, удалось ли полностью решить проблему с доставкой багажа из Турции. Он уточнил, что "понятны были причины" таких задержек, о них говорили и турецкие власти, и авиакомпания. Они связаны с ограничением на использование воздушного пространства, с необходимостью заправки большим количеством топлива. Turkish Airlines не раз задерживала доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
