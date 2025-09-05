https://ria.ru/20250905/samolet-2040054791.html

Росавиация оценила ситуацию с доставкой багажа Turkish Airlines

Росавиация оценила ситуацию с доставкой багажа Turkish Airlines - РИА Новости, 05.09.2025

Росавиация оценила ситуацию с доставкой багажа Turkish Airlines

Проблема с доставкой багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines в Россию полностью не решена, но ситуация нормализуется, сообщил глава Росавиации Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:10:00+03:00

2025-09-05T17:10:00+03:00

2025-09-05T17:10:00+03:00

россия

турция

владивосток

turkish airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дальневосточный федеральный университет

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152005/34/1520053446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d07b50945540fc01225250828e1b71d2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проблема с доставкой багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines в Россию полностью не решена, но ситуация нормализуется, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Полностью еще нет. Но в целом ситуация реально нормализуется", - ответил Ядров на вопрос о том, удалось ли полностью решить проблему с доставкой багажа из Турции. Он уточнил, что "понятны были причины" таких задержек, о них говорили и турецкие власти, и авиакомпания. Они связаны с ограничением на использование воздушного пространства, с необходимостью заправки большим количеством топлива. Turkish Airlines не раз задерживала доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037483140.html

россия

турция

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, владивосток, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, происшествия