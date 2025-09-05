Рейтинг@Mail.ru
17:10 05.09.2025
Росавиация оценила ситуацию с доставкой багажа Turkish Airlines
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проблема с доставкой багажа пассажиров авиакомпании Turkish Airlines в Россию полностью не решена, но ситуация нормализуется, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Полностью еще нет. Но в целом ситуация реально нормализуется", - ответил Ядров на вопрос о том, удалось ли полностью решить проблему с доставкой багажа из Турции. Он уточнил, что "понятны были причины" таких задержек, о них говорили и турецкие власти, и авиакомпания. Они связаны с ограничением на использование воздушного пространства, с необходимостью заправки большим количеством топлива. Turkish Airlines не раз задерживала доставку багажа, при этом заместитель министра транспорта Владимир Потешкин 1 августа заявил, что Минтранс РФ не планирует ограничивать полеты авиакомпании в Россию или принимать в отношении нее другие жесткие меры. Росавиация в начале июля объявила, что продолжает работать с авиаперевозчиком и обсуждать его подход к доставке багажа в Россию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, турция, владивосток, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, происшествия
Россия, Турция, Владивосток, Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Дальневосточный федеральный университет, Происшествия
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
