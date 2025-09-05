https://ria.ru/20250905/saldo-2039821137.html

ВСУ хочет обвинить Россию в обстреле Херсона, заявил Сальдо

ВСУ хочет обвинить Россию в обстреле Херсона, заявил Сальдо

ВСУ хочет обвинить Россию в обстреле Херсона, заявил Сальдо

Украинские войска обстреливают подконтрольный им же Херсон с Карантинного острова в устье Днепра, чтобы затем во всем обвинить российскую сторону, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

05.09.2025

2025-09-05T06:19:00+03:00

2025-09-05T06:44:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают подконтрольный им же Херсон с Карантинного острова в устье Днепра, чтобы затем во всем обвинить российскую сторону, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" на Карантинном острове завершена. По его словам, ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу. "Там (на Карантинном острове - ред.) расположены основные судостроительные, судоремонтные мощности, просто огромные мощности, из которых ВСУшники создали склады и скрытые точки для обстрела других районов города, чтобы затем говорить, что обстрел ведут русский, хотя это они сами делают с Карантинного острова", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что хорошо знает те места, так как ранее тоже жил на Карантинном острове, где у него остался дом. По его словам, сейчас на острове осталось около 2,5 тысяч местных жителей, а ранее проживало около 30 тысяч. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

