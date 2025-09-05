Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову* - РИА Новости, 05.09.2025
16:24 05.09.2025 (обновлено: 16:39 05.09.2025)
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову* - РИА Новости, 05.09.2025
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*
МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.&quot;Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, - говорится в карточке Ратниковой* в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля на Ратникову* и еще нескольких журналистов "Дождя"** возбудили уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России** СМИ, выполняющее функции иноагента.
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*

МВД объявило в розыск журналистку "Дождя" Валерию Ратникову

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Ратниковой* в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
В конце июля на Ратникову* и еще нескольких журналистов "Дождя"** возбудили уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
На главреда "Дождя"* завели дело из-за поста о событиях в Буче
18 июля, 16:30
 
