МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*

2025-09-05T16:24:00+03:00
2025-09-05T16:24:00+03:00
2025-09-05T16:39:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Ратниковой* в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля на Ратникову* и еще нескольких журналистов "Дождя"** возбудили уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России** СМИ, выполняющее функции иноагента.
