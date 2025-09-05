https://ria.ru/20250905/rozysk-2040042102.html

МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*

МВД объявило в розыск журналистку Ратникову* - РИА Новости, 05.09.2025

МВД объявило в розыск журналистку Ратникову*

МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:24:00+03:00

2025-09-05T16:24:00+03:00

2025-09-05T16:39:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дождь (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку "Дождя"** Валерию Ратникову* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Ратниковой* в базе розыска.По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.В конце июля на Ратникову* и еще нескольких журналистов "Дождя"** возбудили уголовные дела за фейки о ВС РФ и неисполнение обязанностей иноагента.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250718/sk-2030004756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дождь (телеканал)