Путин рассказал об успехах России в двигателестроении

Путин рассказал об успехах России в двигателестроении

2025-09-05T22:24:00+03:00

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что как в советское (время - ред.), так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей", - сказал Путин.

