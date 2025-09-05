https://ria.ru/20250905/rossiya-2040106338.html
Путин рассказал об успехах России в двигателестроении
Путин рассказал об успехах России в двигателестроении - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал об успехах России в двигателестроении
Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что как в советское (время - ред.), так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей", - сказал Путин.
Путин рассказал об успехах России в двигателестроении
