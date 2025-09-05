https://ria.ru/20250905/rossiya-2040075260.html
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для... РИА Новости, 05.09.2025
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине
