Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
18:25 05.09.2025 (обновлено: 22:08 05.09.2025)
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине

Медведев назвал предложения коалиции желающих по Украине чушью

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.
"Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО, заявил Медведев
В миреФинляндияУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Заголовок открываемого материала