https://ria.ru/20250905/rossiya-2040075260.html

Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине

Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 05.09.2025

Медведев прокомментировал предложения "коалиции желающих" по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:25:00+03:00

2025-09-05T18:25:00+03:00

2025-09-05T22:08:00+03:00

в мире

финляндия

украина

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040104807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c2cc7f85b46e27f07951ec4ddf34429.jpg

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250905/rossiya-2040075099.html

финляндия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это чушь собачья". Медведев прокомментировал гарантии безопасности для Украины "Это чушь собачья". Медведев прокомментировал гарантии безопасности для Украины 2025-09-05T18:25 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, украина, россия, дмитрий медведев