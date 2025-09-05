https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039276.html

Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025

Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:12:00+03:00

2025-09-05T16:12:00+03:00

2025-09-05T16:12:00+03:00

лаос

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039928153_0:29:3017:1726_1920x0_80_0_0_f08c4a28d80681f858dcc53205c2b646.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html

лаос

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаос, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире