Рейтинг@Mail.ru
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039276.html
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:12:00+03:00
2025-09-05T16:12:00+03:00
лаос
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039928153_0:29:3017:1726_1920x0_80_0_0_f08c4a28d80681f858dcc53205c2b646.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html
лаос
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039928153_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1cf1499eba55090adf1e77c7f6500dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Лаос, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

Сипхандон: компании из России заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Вчера на бизнес-диалоге РоссияЛаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США
15:03
 
ЛаосРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала