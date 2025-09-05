https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039276.html
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:12:00+03:00
2025-09-05T16:12:00+03:00
2025-09-05T16:12:00+03:00
лаос
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039928153_0:29:3017:1726_1920x0_80_0_0_f08c4a28d80681f858dcc53205c2b646.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html
лаос
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039928153_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1cf1499eba55090adf1e77c7f6500dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Лаос, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
Сипхандон: компании из России заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса