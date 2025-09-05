Рейтинг@Mail.ru
Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны" - РИА Новости, 05.09.2025
15:19 05.09.2025 (обновлено: 15:48 05.09.2025)
Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны"
Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны" - РИА Новости, 05.09.2025
Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны"
События "крымской весны" сегодня оцениваются иначе, чем в 2014 году, многим они кажутся образцовыми и полезными для всего мира, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:19:00+03:00
2025-09-05T15:48:00+03:00
республика крым
украина
владивосток
владимир константинов
оон
дальневосточный федеральный университет
общество
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. События "крымской весны" сегодня оцениваются иначе, чем в 2014 году, многим они кажутся образцовыми и полезными для всего мира, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "События Крымской весны совершенно стали по-другому оцениваться и какими-то совершенно другими красками. И если в тот период многим казалось, что наши действия чрезмерно радикальные, и невозможно было их подвергнуть критике с точки зрения нормативно-правовой, потому что сделан он был у нас безупречно с точки зрения конституции Украины, Устава ООН, политической ситуации, которая сложилась в тот период в результате государственного переворота", - сказал Константинов. По мнению политика, сегодня, после начала СВО, крымский референдум, события "крымской весны" кажутся "образцовыми и полезными для всего мира". "Они показывают, как могут решаться такие региональные конфликты в случае, если они вообще возникают в таком виде. Вывод наш такой: если кто-то захотел сделать государственный переворот, убивая при этом в округе всех и затеял ликвидацию своего народа, лишения его идентичности, то он должен быть готов к тому, что этот народ потребует отсоединения в соответствии с уставом ООН", - сказал Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
республика крым, украина, владивосток, владимир константинов, оон, дальневосточный федеральный университет, общество
Республика Крым, Украина, Владивосток, Владимир Константинов, ООН, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны"

Константинов: события крымской весны сегодня оцениваются по-другому

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. События "крымской весны" сегодня оцениваются иначе, чем в 2014 году, многим они кажутся образцовыми и полезными для всего мира, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"События Крымской весны совершенно стали по-другому оцениваться и какими-то совершенно другими красками. И если в тот период многим казалось, что наши действия чрезмерно радикальные, и невозможно было их подвергнуть критике с точки зрения нормативно-правовой, потому что сделан он был у нас безупречно с точки зрения конституции Украины, Устава ООН, политической ситуации, которая сложилась в тот период в результате государственного переворота", - сказал Константинов.
По мнению политика, сегодня, после начала СВО, крымский референдум, события "крымской весны" кажутся "образцовыми и полезными для всего мира".
"Они показывают, как могут решаться такие региональные конфликты в случае, если они вообще возникают в таком виде. Вывод наш такой: если кто-то захотел сделать государственный переворот, убивая при этом в округе всех и затеял ликвидацию своего народа, лишения его идентичности, то он должен быть готов к тому, что этот народ потребует отсоединения в соответствии с уставом ООН", - сказал Константинов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Парламент Крыма утвердил новый гимн республики
22 августа, 12:49
 
Республика КрымУкраинаВладивостокВладимир КонстантиновООНДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
