Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны"

Константинов рассказал о переоценке событий "крымской весны"

2025-09-05T15:19:00+03:00

2025-09-05T15:19:00+03:00

2025-09-05T15:48:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. События "крымской весны" сегодня оцениваются иначе, чем в 2014 году, многим они кажутся образцовыми и полезными для всего мира, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "События Крымской весны совершенно стали по-другому оцениваться и какими-то совершенно другими красками. И если в тот период многим казалось, что наши действия чрезмерно радикальные, и невозможно было их подвергнуть критике с точки зрения нормативно-правовой, потому что сделан он был у нас безупречно с точки зрения конституции Украины, Устава ООН, политической ситуации, которая сложилась в тот период в результате государственного переворота", - сказал Константинов. По мнению политика, сегодня, после начала СВО, крымский референдум, события "крымской весны" кажутся "образцовыми и полезными для всего мира". "Они показывают, как могут решаться такие региональные конфликты в случае, если они вообще возникают в таком виде. Вывод наш такой: если кто-то захотел сделать государственный переворот, убивая при этом в округе всех и затеял ликвидацию своего народа, лишения его идентичности, то он должен быть готов к тому, что этот народ потребует отсоединения в соответствии с уставом ООН", - сказал Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

