https://ria.ru/20250905/rossiya-2039887682.html
У России нет ловушки "сырьевого партнера", заявил Путин
У России нет ловушки "сырьевого партнера", заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
У России нет ловушки "сырьевого партнера", заявил Путин
Ловушки "сырьевого партнёра" и угроз для России стать таким партнёром нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:32:00+03:00
2025-09-05T09:32:00+03:00
2025-09-05T10:02:00+03:00
вэф-2025
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Ловушки "сырьевого партнёра" и угроз для России стать таким партнёром нет, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Такой ловушки, таких угроз нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039896406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2025, владимир путин, россия, экономика
ВЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Экономика
У России нет ловушки "сырьевого партнера", заявил Путин
Путин исключил у России наличие ловушки сырьевого партнера