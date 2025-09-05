https://ria.ru/20250905/rossiya-2039858220.html

Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин

Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин

Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:15:00+03:00

2025-09-05T08:15:00+03:00

2025-09-05T08:22:00+03:00

россия

владивосток

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_af3fb39a43f0d863b10691ed5ea5e40b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем - подавляюще большинство, если не все сидящие в этом зале, со мной согласятся - такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putiny-2039854965.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, владимир путин, вэф-2025