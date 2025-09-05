https://ria.ru/20250905/rossiya-2039858220.html
Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин
Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин
Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:15:00+03:00
2025-09-05T08:15:00+03:00
2025-09-05T08:22:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_af3fb39a43f0d863b10691ed5ea5e40b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем - подавляюще большинство, если не все сидящие в этом зале, со мной согласятся - такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putiny-2039854965.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bfe9f1360e2a2d01f5cc54bce05b7173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Россия не отгораживается ни от кого, заявил Путин
Путин: Россия открыта для сотрудничества