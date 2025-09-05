https://ria.ru/20250905/rossija-2039894728.html

Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса

2025-09-05T09:51:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия обсуждает расширение логистических возможностей по доставке грузов из Лаоса через третьи страны, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы это обсуждаем с нашими друзьями из Лаоса, и вчера только что тоже об этом говорили. Мы в контакте с нашими партнерами из третьих стран, в том числе из Вьетнама, действительно обсуждаем все эти логистические возможности, говорим о том, как можно было бы это расширить. Нам известно, перспективы хорошие", - отметил Путин, говоря о доставке грузов из Лаоса через третьи страны.

