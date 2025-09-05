Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/rossija-2039894728.html
Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса
Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025
Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса
Россия обсуждает расширение логистических возможностей по доставке грузов из Лаоса через третьи страны, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:51:00+03:00
2025-09-05T09:51:00+03:00
лаос
россия
вьетнам
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия обсуждает расширение логистических возможностей по доставке грузов из Лаоса через третьи страны, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы это обсуждаем с нашими друзьями из Лаоса, и вчера только что тоже об этом говорили. Мы в контакте с нашими партнерами из третьих стран, в том числе из Вьетнама, действительно обсуждаем все эти логистические возможности, говорим о том, как можно было бы это расширить. Нам известно, перспективы хорошие", - отметил Путин, говоря о доставке грузов из Лаоса через третьи страны.
https://ria.ru/20250905/putin-2039894334.html
лаос
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, россия, вьетнам, владимир путин, вэф-2025
Лаос, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Россия обсуждает расширение возможностей по доставке грузов из Лаоса

Путин: Россия обсуждает расширение перевозок грузов из Лаоса через третьи страны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия обсуждает расширение логистических возможностей по доставке грузов из Лаоса через третьи страны, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы это обсуждаем с нашими друзьями из Лаоса, и вчера только что тоже об этом говорили. Мы в контакте с нашими партнерами из третьих стран, в том числе из Вьетнама, действительно обсуждаем все эти логистические возможности, говорим о том, как можно было бы это расширить. Нам известно, перспективы хорошие", - отметил Путин, говоря о доставке грузов из Лаоса через третьи страны.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
России нужно работать над доходной частью бюджета, заявил Путин
09:50
 
ЛаосРоссияВьетнамВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала