"Росконгресс": стенд "Интерроса" получил высокую оценку на ВЭФ-2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания "Интеррос" представила свой интерактивный стенд на Восточном экономическом форуме-2025, который получил высокую оценку организаторов и посетителей, сообщает пресс-служба "Росконгресса".В центре экспозиции — круглый двухметровый экран с анимированной инфографикой, представляющей экосистему "Интерроса" и синергию между активами. По периметру стенда — вертикальные экраны с минироликами об активах экосистемы. Интерактивная часть экспозиции дает посетителю возможность "управлять" дроном и увидеть, как он используется для мониторинга пожаров, пробок, нефтегазовых объектов. Здесь же манекены с нейродатчиками и экраном демонстрируют возможности цифрового зрения.На специальном столе, установленном на стенде, художник рисует песком образы будущих "Парка "Три вулкана" и Делового центра — крупнейших проектов "Интерроса" на Дальнем Востоке. Посетители площадки "Территории инноваций" могут поучаствовать в создании элементов песочной анимации, а также попробовать редкий мед из нектара реликтового дерева калопанакса, аллея которого появится у Делового центра на острове Русский.Как отметили в пресс-службе компании, "Интеррос", который изначально развивался в логике и архитектуре экосистемы, за 35-летнюю историю реализовал более 30 масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики: от металлургии и туризма до науки и финтеха. На сентябрь 2025 года в экосистему "Интерроса" входят несколько десятков компаний и проектов: в сферах металлургии и горнодобывающей промышленности ("Норникель", ГРК "Быстринское"), финтеха ("Т-Технологии", "Яндекс", банк "Точка"), девелопмента и туризма (курорты "Роза Хутор" и "Турьев Хутор" (Сочи), строящийся общественно-деловой центр "Петровская сопка" на острове Русский, парк "Три Вулкана" на Камчатке), ИТ-проектах ("Рексофт"), венчурных инвестициях (фонд "Восход"), Центральный университет, Российский международный олимпийский университет и другие."Главная цель экосистемы — поиск новых точек синергии между компаниями и проектами, в которые проинвестировал "Интеррос", их компетенциями, технологиями. Экосистема позволяет создавать новые связи между компаниями, усиливая их, искать новые точки соприкосновения и среди бизнесов экосистемы. Другими словами, экосистема позволяет участникам обмениваться ресурсами, знаниями и опытом. Это способствует инновациям, устойчивому развитию и существенно сокращает время для разработки новых продуктов", — подчеркнули в пресс-службе "Интерроса".В качестве примера там привели взаимодействие между Т-Банком и банком "Точка" — цифровым кредитным учреждением без физических офисов, специализирующимся на дистанционном обслуживании малого бизнеса."Т-Банк предоставляет кредиты клиентам "Точки" через кредитную платформу "Точка". "Точка" могла бы делать это сама, но благодаря партнерству обеим компаниям получается экономить время и предоставить клиентам нужные им продукты", — пояснили в компании.Также в рамках синергий внутри экосистемы "Норникель" и "Рексофт" создали первую отечественную систему оптимизации управления флотацией с применением видеоаналитики и ИИ, а также внедрили систему оптимизации процессов конвертирования медных штейнов (сплавов сульфидов, образующихся при плавке медной руды), на основе спектрометрии.В свою очередь, онлайн-страховая компания "Лучи" в партнерстве с тем же "Рексофт" запустила собственную технологическую платформу "Спектр". "Норникель" на платформе "Яндекса" разрабатывает продукты для своего индустриального центра компетенций, а блокчейн-платформа "Атомайз" внедрила ИИ в анализ эмитентов в структуре "Т-Бизнес".Компании экосистемы активно присутствуют на Дальнем Востоке. В июле 2023 года завершился процесс редомициляции компаний "Интерроса" на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Одной из компаний экосистемы, которая прошла процесс редомициляции, стала "Т-Технологии". Совокупный объем вложений "Интерроса" в проекты на Дальнем Востоке составляет более 100 миллиардов рублейОтличие бизнес-экосистемы "Интерроса" состоит в том, что она не носит централизованного характера, когда компания развивает все сервисы сама, под одним брендом, головной офис контролирует дочерние проекты, а главная цель — удержание и монетизация аудитории."Экосистема "Интерроса" работает иначе. Это горизонтальная сеть независимых компаний из разных сфер — от металлургии и ИТ до науки и финтеха. Здесь нет единого центра управления: бизнесы взаимодействуют как партнеры, обмениваются технологиями и вместе работают над устойчивым развитием. Благодаря разноплановым активам экосистемы, "Интеррос" ищет и развивает новые возможности, что позволяет компании оставаться конкурентоспособной и адаптироваться к изменениям на рынках", — резюмировали в компании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

