Глава РЭЦ отметила роль цифровых решений в развитии внешней экономики

05.09.2025

Глава РЭЦ отметила роль цифровых решений в развитии внешней экономики

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина в своем выступлении на сессии ВЭФ "Делая локальное глобальным: цифровые... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина в своем выступлении на сессии ВЭФ "Делая локальное глобальным: цифровые платформы как драйвер роста несырьевого экспорта" подчеркнула трансформационную роль цифровых решений в развитии внешнеэкономической деятельности РФ.Никишина сравнила цифровые платформы с калейдоскопом, пояснив, что из данных, которые объединены в некую экосистему, складывается целостная картинка. Смысл платформы состоит в возможности многократного использования этих данных в том числе в разных комбинациях и под разными углами. Данный подход, по ее словам, лежит в основе цифровой платформы "Мой экспорт", которой в текущем году исполняется 5 лет."Один раз отдав какие-то сведения, ты претендуешь на то, чтобы эти сведения использовались многократно в различных целях, в этом как раз эффект и облегчение для экспортера", - уточнила генеральный директор РЭЦ.Она отметила, что несмотря на первоначальное сопротивление обмену данными между ведомствами, сегодня наблюдается растущий запрос на глубокую интеграцию платформ, поскольку "взаимоопыление" данных демонстрирует значительно больший эффект."Мы сейчас идем к тому, что в рамках платформизации объединяется все больший объем сведений, позволяя формировать многогранную картинку", - добавила глава РЭЦ.Никишина уточнила, что платформа "Мой экспорт" изначально была задумана как единая цифровая экосистема, охватывающая все этапы экспортного цикла: от момента возникновения идеи об экспорте до поиска контрагентов, получения государственной поддержки, финансирования и решения логистических вопросов. Все эти сервисы доступны в онлайн-формате из любой точки РФ.Глава РЭЦ отметила запуск новых аналитических сервисов которые, в частности, позволяют экспортерам прямо из офиса определить наиболее перспективные ниши, изучить барьеры, пошлины, регуляцию и конкурентов, чтобы осознанно выходить на целевые рынки. Благодаря цифровизации оформление субсидий и разрешительных документов стало безбумажным, что значительно снизило издержки компаний и себестоимость конечной продукции.Особое внимание было уделено маркетплейсам как эффективному инструменту доступа к внешним рынкам. Никишина при этом подчеркнула, что разместить продукцию на цифровой платформе недостаточно: необходимо активно работать над узнаваемостью и привлекательностью российской продукции, чтобы она выделялась для иностранного потребителя. В заключение она вновь призвала к более глубокой интеграции цифровых платформ, подчеркнув, что "страна платформ" - не самоцель, это мощнейший инструмент для решения больших экономических вопросов.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

