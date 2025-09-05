https://ria.ru/20250905/rets-2039962836.html

РЭЦ продолжает развивать экосистему поддержки торговли с Китаем

экономика

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) продолжает работу по усилению экосистемы поддержки торговых отношений с Китаем - одним из ключевых рынков для российского бизнеса, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 5 сентября в ходе бизнес-диалога "Россия - Китай" на Восточном экономическом форуме.По словам главы РЭЦ, Россия и Китай выступают стратегическими партнерами и экономическое сотрудничество является важными для этих стран. Особенное внимание уделено диверсификации экспорта и импорта, развитию сотрудничества в новых отраслях и форматах.Никишина подчеркнула, что ЭКСАР и Росэксимбанк, входящие в Группу РЭЦ, оказывают бизнесу серьезную финансовую поддержку в создании экспортного продукта."У Группы РЭЦ богатый опыт участия в предэкспортном финансировании, на инвестиционной фазе строительства компаний. При нашей поддержке по линии страхового агентства ЭКСАР на Дальнем Востоке реализуется ряд крупных проектов, которые не только укрепляют российско-китайский товарооборот, но и дают значимый социально-экономический эффект. Создание экспортного товара с конкурентным, комфортным финансированием позволяет потом выходить уже на экспортные контракты в сегменте B2B", - подчеркнула глава РЭЦ.Например, с финансовым участием Группы РЭЦ строится Амурский газоперерабатывающий завод. Кроме того, РЭЦ фиксирует рост числа запросов на страхование российско-китайских проектов, что подтверждает устойчивый интерес к долгосрочному сотрудничеству.Уже несколько лет РЭЦ работает над развитием экспорта в b2c-сегменте."У нас большой ассортимент продукции потребительского сегмента, который в Китае недостаточно известен, но имеет большой потенциал, чтобы занять достойное место на полках магазинов. Мы создаем в Китае инфраструктуру - от национальных экспозиций и бизнес-миссий до постоянных точек офлайн- и онлайн-торговли, которые знакомят китайских потребителей и дистрибьюторов с нашей продукцией", - отметила Никишина.Сегодня в Шанхае работает оптовый российский национальный павильон, где дистрибьюторы могут оценить продукцию отечественных производителей и заключить контракт на импорт товаров из России. В шести провинциях Китая действуют точки продвижения павильона и 11 розничных магазинов "Сделано в России". В ближайшее время аналогичные площадки появятся и в Пекине: планируется открыть еще одну точку продвижения и два магазина.РЭЦ также активно развивает культурно-выставочные форматы. Второй год подряд в Китае проходят фестивали-ярмарки "Сделано в России". Последнее мероприятие состоялось в Пекине и было приурочено к визиту президента России Владимира Путина. Эти ярмарки становятся не только площадкой для b2b-встреч, но и пространством для знакомства китайских жителей с историей, культурой и современным образом России, демонстрации экспортного потенциала и возможностей страны.Отдельное внимание уделяется продвижению в онлайн-пространстве. РЭЦ развивает сеть интернет-магазинов под брендом "Сделано в России" на крупнейших китайских маркетплейсах. Сейчас работают 36 таких "полок" на 10 торговых площадках, к продвижению активно привлекаются популярные стримеры.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".

