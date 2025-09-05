https://ria.ru/20250905/reshetnikov-2039812712.html
Решетников рассказал о задачах стран глобального юга
Решетников рассказал о задачах стран глобального юга - РИА Новости, 05.09.2025
Решетников рассказал о задачах стран глобального юга
Для поддержания экономического роста в долгосрочной перспективе странам "глобального юга и востока" нужно решить ряд вопросов, в частности обеспечить...
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для поддержания экономического роста в долгосрочной перспективе странам "глобального юга и востока" нужно решить ряд вопросов, в частности обеспечить независимую инфраструктуру торговли, заявил в ходе сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр экономического развития России Максим Решетников. "Действительно, глобальный юг, глобальный восток - новые центры роста. Четырнадцать из двадцать пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности уже экономики глобального юга и востока… Наверное, пришла пора задаться вопросом, насколько этот рост устойчив, и что нужно сделать, чтобы поддерживать такие темпы роста на более длительную перспективу", - сказал он. "Мне кажется, для того чтобы обеспечить устойчивость этого роста, нам предстоит решить ряд вопросов", - добавил Решетников. В частности, нужно обеспечить независимую инфраструктуру торговли, которая будет касаться системы расчетов, платежей, построения независимых логистических цепочек, уточнил чиновник. "Доступ к портам, вопросы страхования и перестрахования… это касается вопросов финансирования, в том числе и увеличения поиска длинных средств финансирования. Это касается и вопросов формирования независимых биржевых индикаторов, потому что вся наша система торговли, в том числе и металлами, нефтью, во многом пшеницей, она во многом ориентирована на западную биржевую торговлю", - добавил он. Решетников отметил, что это вопросы, над которыми надо будет работать в краткосрочном периоде, а вот на долгосрочном периоде это, в первую очередь вопросы образования и технологий. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
